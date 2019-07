Incidente nel centro di Fasano: denunciato il conducente di una delle auto coinvolte

È risultato positivo agli esami tossicologici

FASANO – A Fasano i militari dell’Arma della locale compagnia, al termine di una serie di accertamenti, hanno denunciato un 28enne fasanese, per guida in stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacente. L’uomo alle ore 23.30 di venerdì scorso 19 luglio in via Fratelli Rosselli alla guida dell’autovettura di proprietà “Nissan Qashqai” è rimasto coinvolto in un incidente stradale, nel quale erano rimaste coinvolte ben 6 autovetture. Gli esami tossicologici richiesti dai militari dell’Arma hanno riscontrato che l’uomo è risultato positivo alla cocaina. La patente è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.