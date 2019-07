Incidente alla periferia di Fasano: un ferito lieve

Sul posto è intervenuta la Polizia locale

FASANO – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 18 di ieri (giovedì 25 luglio) alla periferia di Fasano lungo viale Stazione poco prima dello svincolo per la statale 16.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte, per cause in corso di accertamento, una moto Honda 125, guidata da un 43enne di Fasano, che proveniva da Savelletri e stava entrando in città, ed un Fiat Punto che usciva da una strada privata e che era diretta a Savelletri, ed era guidata da una 36enne di Fasano.

A rimanere ferito, per fortuna in maniera lieve, il conducente della moto che ha fatto ricorso ad accertamenti presso il pronto soccorso.

Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Fasano.