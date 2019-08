Incidente al Canale di Pirro: due feriti

Sul posto Polizia locale e 118

CANALE DI PIRRO – E’ di due feriti – un ragazzo ed una ragazza di Catanzaro in vacanza in Puglia – il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 11 di questa mattina (domenica 11 agosto) lungo la strada provinciale 1, che collega la Selva di Fasano ad Alberobello, subito dopo Cocolicchio in località Canale di Pirro.

L’auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi calabresi è finita fuori strada cappottandosi nel terreno sottostante la strada provinciale.







I due ragazzi viaggiavano in direzione Fasano ed erano diretti a mare quando, a quanto pare per evitare un impatto con una Ford che viaggiava in direzione opposta, hanno perso il controllo dell’auto andandosi a cappottare nel terreno adiacente alla strada.

Immediatamente soccorsi da due ambulanze del 118, sono stati trasportati presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenute due pattuglie della Polizia locale di Fasano.