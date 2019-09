Incidente a Laureto: due feriti

Sul posto è intervenuta la Polizia locale e il 118

LAURETO – Una coppia di turisti inglesi che erano arrivati all’aeroporto di Bari e, a bordo di un auto a noleggio, erano diretti a Locorotondo, è rimasta ferita in un incidente avvenuto intorno alle ore di 17 di ieri (sabato 28 settembre) lungo la strada statale 172 dir all’altezza di Laureto.





I due cittadini inglesi viaggiavano a bordo di una Seat Arosa in direzione di Locorotondo, quando, per cause in corso di accertamento, l’auto ha impattato prima su una Fiat Idea di un fasanese, che pare fosse parcheggiata a bordo strada, e poi si sono scontrati con una Opel Astra station wagon guidata da un martinese che viaggiava in direzione Fasano.





A rimanere feriti sono stati gli occupanti della Seat (un’auto a noleggio) che soccorsi dal 118 sono stati trasportati all’ospedale di Monopoli. Illeso il conducente della Opel.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenute due pattuglie della Polizia locale di Fasano, che si sono occupate anche della viabilità. L’incidente, infatti, ha causato code chilometriche in entrambe le direzione determinando notevoli disagi alla circolazione.