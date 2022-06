Incendio alla Stazione di Fasano, distrutte tre auto 

È accaduto la scorsa notte. Sul posto i VVF della Compagnia di Ostuni e Monopoli e i Carabinieri della Compagnia di Fasano

FASANO – Tre autovetture, una Lancia Delta, una Fiat Punto e una Ford Fiesta, sono andate completamente distrutte a causa di un incendio sviluppatosi poco dopo le 2 della notte scorsa.

Le tre auto (di cui una alimentata a metano e due a gasolio) erano parcheggiate una a fianco all’altra nel piazzale antistante una palazzina ubicata in viale Stazione a Fasano proprio nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ostuni e Monopoli, che hanno lavorato non poco prima di avere ragione delle fiamme, e i Carabinieri della compagnia di Fasano che hanno avviato accertamenti e indagini per stabilire la causa dell’incendio.