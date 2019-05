In giro con un coltello: denunciato fasanese

Attività dei Carabinieri

FASANO – I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Fasano, al termine di una serie di accertamenti, hanno denunciato per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, un 28enne fasanese. Il giovane è stato fermato ieri sera verso le ore 23.00, mentre percorreva a piedi via Giusti, sottoposto a perquisizione personale gli è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm nascosto all’interno della tasca dei pantaloni. In relazione al possesso dell’oggetto, sottoposto a sequestro, l’uomo non ha saputo fornire plausibili giustificazioni.