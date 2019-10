Fasanese vittima di una truffa on line: denunciate tre persone

Ha acquistato da un sito web un motore di auto che non gli è mai arrivato

FASANO – Un 33enne di Fasano, di professione fruttivendolo, è rimasto vittima di una truffa on line messa in atto da tre persone, che sono state, al termine della indagine, denunciate a piede libero dai Carabinieri della Stazione di Fasano, a seguito della querela presentata dalla vittima. Le tre persone – una 29enne di origine colombiana residente a Udine, una 27enne di Napoli e un 24enne di Giugliano in Campania (Napoli) – dovranno rispondere di truffa.

Le indagini de Carabinieri hanno permesso di accertare come i tre denunciati, dopo aver ricevuto dal 33enne fasanese su “carta Poste Pay” un accredito di 600 euro, quale anticipo per l’acquisto di un motore “Audi” posto in vendita su un sito web appositamente creato e poi cancellato, hanno volontariamente interrotto i rapporti con la vittima, non adempiendo a quanto concordato.