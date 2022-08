Extracomunitario fermato dalle forze dell’ordine nel centro di Fasano

L’uomo dopo una lite con un connazionale ha opposto resistenza a Carabinieri e Polizia locale

FASANO – Ci sono voluti almeno 20 agenti – tra militari dell’Arma e agenti della Polizia locale – per bloccare un senegalese che intorno alle 9.30 di questa mattina ha tenuto sotto scacco l’incrocio tra via Roma e via San Lorenzo nel centro di Fasano.

A quanto pare l’uomo, che pare avesse con sè una mazza da baseball, dapprima ha litigato con un connazionale. Poi con l’arrivo della Polizia locale si è chiuso in macchina opponendo resistenza agli agenti. Sul posto in pochi minuti sono giunte diverse pattuglie della Polizia locale e dei Carabinieri della locale compagnia.

Militari e agenti della municipale hanno faticato non poco per bloccare l’extracomunitario che è stato così caricato su una gazzella dell’Arma e trasferito in caserma per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti di rito.