Escalation di furti in abitazione nel Fasanese, è allarme a Pozzo Faceto

Solo nella frazione sarebbero una decina gli episodi in pochi giorni

POZZO FACETO – Se non è allarme ci manca poco. A Pozzo Faceto nel giro di pochi giorni sarebbero una decina i furti compiuti in abitazione in ore serali e notturne.

Nel giro di appena una settimana una diverse abitazioni sono state prese di mira da una banda di ladri di appartamento che entra in azione soprattutto in ore notturne quando i residenti nelle stesse dormono.

Quasi identico il modus operandi dei malviventi, o del malvivente (c’è infatti il sospetto che possa trattarsi di un ladro solitario). Dopo aver scardinato una finestra o una porta della abitazione presa di mira, entrano all’interno e portano via soldi, gioielli, e oggetti di valore.

In molti casi in presenza dei proprietari della abitazione, quasi sempre nel cuore della notte mentre dormono.

Ladri, dunque, spregiudicati che rischiano tutto pur di portare a termine il loro piano criminoso, e che non si tirano indietro quando si tratta di scavalcare muri alti anche diversi metri o cancelli. In qualche caso sono stati anche messi in fuga dagli stessi proprietari delle abitazioni prese di mira, svegliati da rumori e trambusto.

In poco meno di 10 giorni si sono verificati furti in abitazioni su viale Del Miracolo, su via Delle Grotte, su via Delle Macine, su via Laure Basiliane, su via Delle Croci e su via Parco Lorusso.

Una situazione che sta creando non poco allarmismo e paura tra i residenti della frazione fasanese, che invocano maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. D’altro canto, comunque, in questi casi indispensabile è anche la collaborazione dei cittadini a segnalare alle forze dell’ordine persone, auto e movimenti sospetti. Come è necessario denunciare subito i furti alle forze dell’ordine.