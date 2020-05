Ennesimo incidente a Torre Spaccata: due feriti

Sempre più pericolosa la strada che da Pezze di Greco conduce a Torre Canne

TORRE SPACCATA – Un altro incidente nei pressi della chiesetta di Torre Spaccata lungo la provinciale che collega Pezze di Greco a Torre Canne. Una arteria la cui pericolosità viene denunciata da anni dagli automobilisti ed anche dai residenti della piccola contrada fasanese, tagliata in due dalla provinciale.

Nel primo pomeriggio di ieri (giovedì 28 maggio) ad entrare in collisione sono stati un Fiat Scudo, che procedeva in direzione Torre Canne, ed una Peugeot che viaggiava in direzione opposta.

Il conducente dello Scudo, un fasanese di mezza età, è stato trasportato da una ambulanza del 118 presso l’ospedale di Ostuni. L’autista della Peugeot, un ragazzo di 20 anni di Pezze di Greco, è stato medicato sul posto dai sanitari del 118.

Ingenti i danni ai mezzi che si sono praticamente scontrati frontalmente nella curva che costeggia la chiesetta di Torre Spaccata.

Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia locale di Fasano.