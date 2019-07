Denunciato fasanese per aver partecipato ad un rave party

Attività dei Carabinieri

PEZZE DI GRECO – Un 26enne di Pezze di Greco è stato denunciato, insieme ad altre 149 persone, dai Carabinieri della Stazione di Lavello (PZ), persone per concorso nei reati di danneggiamento, invasione di terreni o edifici e deturpamento di cose altrui. I fatti si riferiscono al “rave party” svoltosi in Gaudiano di Lavello (PZ) tra la serata dell’8 e la mattina del 9 dicembre 2018, all’interno di un capannone industriale in disuso e nell’annesso terreno di proprietà di un’azienda del comprensorio napoletano. Al “rave party” lucano hanno partecipato oltre 300 persone convenute anche dalla Puglia, dalla Campania e dalla Calabria. Tra i 149 identificati e denunciati, 14 risiedono in comuni della provincia di Brindisi, tra cui un 26enne di Pezze di Greco.