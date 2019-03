Denunciati a Fasano tre extracomunitari

Sono accusati di furto e ricettazione

FASANO – Tre cittadini di origine georgiana, regolari sul territorio italiano ma senza fissa dimora, sono stati denunciati dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fasano, nell’ambito di specifici controlli a soggetti extracomunitari eseguiti presso fermate di autobus e presso la stazione ferroviaria di Fasano.

Si tratta di un 47enne e di un 56enne denunciati per ricettazione, perché controllati in viale Stazione a Fasano, sono stati perquisiti e sono stati trovati in possesso di alcune bottiglie di superalcolici, confezioni di caffè solubile e generi alimentari vari, occultati in un borsone, asportati dal supermercato “Penny Market” di via Roma a Fasano.

Il terzo denunciato è un 38enne, che è stato deferito a piede libero per furto aggravato. Il 38enne è stato sorpreso, all’interno del supermercato Conad ubicato nel centro commerciale Conforama a Fasano, su indicazione del personale di sicurezza, ed è stato trovato in possesso di vari generi alimentari occultati nel cappotto, che sono stati recuperati e restituiti al titolare del supermercato.