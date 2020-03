Covid-19, più morti in Italia che in Cina. Restate in casa, ora più che mai

Appello ai fasanesi: sono giorni cruciali, aiutiamoci insieme. Tuteliamo la nostra salute

FASANO – «Sono 413 i guariti». È cominciata così la conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile, tenuta ieri alle 18 in punto dal Commissario Straordinario Angelo Borrelli, in merito agli aggiornamenti dei numeri relativi all’emergenza Coronavirus. Ma quell’attimo di felicità per il numero dei guariti, viene subito interrotto da altri due dati severi, atroci, che ci fanno capire che non è più tempo di sottovalutare le cose: «5332 sono le nuove persone positive (4480 al netto di decessi e guariti) mentre i decessi ammontano a 427».

Numeri che fanno paura. Numeri che ci impongono il dovere civico e morale di pensare che quello che sta accadendo in Italia interessa tutti, compresi noi, soprattutto noi. Quello che accade a Bergamo, in Lombardia, in Veneto, in tutti quei territori oramai al collasso, presto potrebbe accadere qui. E non è più neppure il tempo di parlare di catastrofismo, perché forse qualcuno fatica a rendersi conto che ogni opzione, ogni previsione, adesso può essere valida. Ora più che mai, seppur risulti un appello oramai stancante, é essenziale fare solamente una cosa: restare in casa. Non abbiamo scelte, non c’è un’alternativa per vincere questa guerra, perché di guerra si tratta ed il nemico è invisibile.

Più tardi, in serata, giungono anche i dati pugliesi. Sono 478 i cittadini Covid-19 positivi, di cui nuovi 4 casi in provincia di Brindisi, 18 in provincia di Bari, 1 nella BAT, 16 a Foggia, 1 in provincia di Lecce e 2 in territorio di Taranto. A Fasano, al momento, continuano a registrarsi fortunatamente 0 casi.

Tutto questo, però, non deve farci abbassare la guardia mai, soprattutto in questo delicato momento.

RESTIAMO A CASA. Per il bene di tutti.