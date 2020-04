Controllo del territorio da parte dei Carabinieri: una denuncia e una segnalazione a Fasano

I controlli eseguiti per contenere la diffusione del Coronavirus

FASANO – E’ di una denuncia ed una segnalazione il bilancio degli ultimi controlli messi in atto dai Carabinieri dalla Compagnia di Fasano, finalizzati a contenere la diffusione del Coronavirus.

A conclusione di una serie di accertamenti i militari dell’Arma hanno denunciato un 36enne di Fasano per guida senza patente, il quale, controllato in una via del centro abitato alla guida di un’autovettura, è risultato sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita, reiterando nel biennio l’analoga violazione.

Un 20enne di origine albanese residente a Locorotondo ma di fatto domiciliato a Fasano, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Brindisi poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 0,8 grammi di hashish e 0,4 grammi della medesima sostanza confezionata in uno spinello, il tutto occultato nella tasca di un giubbotto. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.