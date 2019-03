Cervo si allontana dallo Zoosafari creando apprensione tra gli automobilisti

È accaduto ieri sera lungo la strada comunale delle “Giritoie”

FASANO – Non credevano ai loro occhi gli automobilisti fasanesi che ieri sera, intorno alle 20, percorrevano la strada comunale delle “Giritoie” che collega Fasano a Selva di Fasano e che lambisce il parco faunistico dello Zoosafari, e che all’altezza della seconda curva, nei pressi della Gravina di San Donato, si sono ritrovati di fronte ad un cervo che passeggiava tranquillamente lungo la strada. L’animale si era praticamente allontanato dallo Zoosafari, sfuggendo al controllo del personale addetto, ed era riuscito a fuoriuscire dal parco faunistico, incamminandosi lungo la strada comunale che costeggia lo zoo.

Erano le ore 20 di ieri sera (11 marzo). Diverse sono state le telefonate arrivate al comando della Polizia locale di Fasano di automobilisti abbastanza spaventati che denunciavano la presenza dell’animale lungo la strada. Dal comando dei vigili urbani è stato immediatamente allertato il parco faunistico che in pochi minuti ha inviato sul posto i “ranger” che hanno provveduto a far rientrare l’animale nella struttura. Tutto è bene quel che finisce bene, recita un noto detto, mai più appropriato come in questo caso.

Per fortuna, infatti, che lungo la strada comunale delle “Giritoie” nella serata di ieri le auto in transito non sono state numerose, altrimenti si sarebbe potuto verificare anche qualche incidente.