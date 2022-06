Carambola di auto nel centro di Fasano, un ferito 

L’incidente è avvenuto poco fa

FASANO – Carambola di auto nel centro di Fasano. Poco prima delle 22 di questa sera (giovedì 23 giugno) un incidente stradale si è verificato su Corso Garibaldi nel tratto che conduce verso la provinciale per Savelletri alla altezza della stazione di servizio Q8. Ad entrare in collisione per cause in corso di accertamento sono state una Audi station wagon ed un’altra auto sul ciglio della strada. L’Audi dopo l’impatto si è cappottata al centro della carreggiata. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una Ford che si trovava ferma a bordo strada.

A rimanere ferito il conducente della Audi che è stato estratto dalle lamiere contorte dell’auto. È stato soccorso dal 118. Illeso il conducente dell’altra auto. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia locale di Fasano che stanno eseguendo i rilievi di rito. La strada al momento è chiusa al traffico.