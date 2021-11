Beccato a spacciare in trasferta, denunciato fasanese

Attività dei Carabinieri del comando provinciale di Taranto

CASTELLANETA MARINA – In trasferta a spacciare stupefacenti. Un 20enne di Montalbano di Fasano ha rimediato una denuncia a piede libero da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Taranto. I militari, nel corso dell’ultimo fine settimana, hanno eseguito controlli straordinari del territorio soprattutto nelle zone frequentate da giovani, nel corso dei quali, all’interno del parcheggio di una nota discoteca di Castellaneta Marina, hanno fermato tre giovani: un 25enne di Statte, un 20enne di Montalbano di Fasano ed un 19enne di Bari. I tre sono stati controllati e perquisiti e sono stati trovati rispettivamente in possesso di 2 grammi di cocaina, 2 grammi di cocaina e 150,00 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, e di 5 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish. I tre sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria tarantina per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.