Auto si cappotta sulla circonvallazione di Pezze di Greco

Sul posto Polizia locale e 118

PEZZE DI GRECO – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 10.30 di questa mattina (domenica 11 luglio) sulla rotatoria nord della circonvallazione di Pezze di Greco.

Ad entrare in collisione, per cause in corso di accertamento, sono state una Fiat Panda condotta da un giovane di Pezze di Greco e una Volkswagen Golf guidata da una donna e con a bordo un bambino.

Dopo lo scontro la Fiat Panda si è cappottata all’ingresso della corsia che conduce verso Fasano, mentre la Golf ha finito la sua corsa sull’isola di traffico.

Per fortuna gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti in maniera lieve e sono stati medicati sul posto dal 118.

Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia locale di Fasano.