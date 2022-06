Auto si cappotta nella notte alle porte di Fasano

Intervenuti i Vigili del Fuoco

FASANO – Un giovane fasanese 20enne è uscito di strada nella notte appena trascorsa mentre percorreva la provinciale che collega Fasano a Savelletri.

Il 20enne viaggiava a bordo di un’auto ibrida che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada intorno alle 3 della notte scorsa e si è cappottata proprio all’uscita del centro abitato di Fasano, all’altezza del cimitero.

Per fortuna il conducente non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno messo in sicurezza il mezzo.