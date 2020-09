Auto fuoristrada finisce su marciapiede ed abbatte albero: tre feriti

E’ accaduto su via Giardinelli

FASANO – E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 11.30 di oggi (domenica 13 settebre) su via Giardinelli all’incrocio con via Einaudi a Fasano.

Per cause in corso di accertamento, una Mercedes è uscita di strada andando a finire sul marciapiede abbattendo anche uno degli alberi di Sofora del Giappone che adornano la strada.

A rimanere ferite sono state le tre occupanti dell’auto, la conducente di 44 anni residente in Svizzera, e due sue congiunte di 65 e 63 anni residenti a Fasano. Le due occupanti dell’auto sono state condotte presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi dalle ambulanze del 118, mentre la conducente della Mercedes è stata medicata sul posto.

Per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia locale di Fasano.