Auto contro albero di ulivo nel Fasanese: un ferito

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale, 118 e Vigili del Fuoco

FASANO – Un 23enne di Cisternino, F.L. (queste le sue iniziali), è rimasto ferito in maniera seria a seguito di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio (7 novembre) poco prima delle ore 16 lungo la strada provinciale che collega Fasano a Cisternino, all’altezza della località Monte Pizzuto.





Il giovane viaggiava a bordo di una Volkswagen Lupo in direzione Fasano quando, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada andandosi a schiantare contro un albero di ulivo secolare posto in un terreno adiacente alla provinciale.

L’auto si è praticamente accartocciata ed è andata completamente distrutta. Il giovane è riuscito comunque ad uscire dall’auto dopo l’impatto.





Soccorso da una ambulanza del 118, il 23enne è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi.

Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia locale di Fasano ed i Vigili del Fuoco di Ostuni. A dare supporto ai vigili urbani fasanesi anche la Polizia Locale di Cisternino.