Ancora furti in abitazione a Fasano: ora anche in centro città

Dopo i numerosi casi accaduti a Montalbano e Laureto, i ladri sono entrati in azione anche nel centro cittadino

FASANO – Non accenna a placarsi l’escalation di furti e tentativi di furti in abitazione sul territorio di Fasano. Nella notte tra giovedì e ieri ci sarebbero stati almeno altri due casi. Uno in via Torricelli nel centro di Fasano e uno in una abitazione lungo la via vecchia per Laureto.

Proprio a Laureto – dove pare che in tre giorni sarebbero state almeno nove le ville prese di mira – l’altra sera i residenti si sono riuniti in comitato ed hanno deciso di dare vita ad una serie di iniziative a tutela delle loro abitazioni e dei loro beni. Hanno deciso di effettuare ronde notturne e di predisporre una petizione popolare per chiedere più attenzione e controllo da parte delle forze dell’ordine ma anche più considerazione e tutela da parte del Comune.

Stessa cosa sta accadendo a Montalbano, dove tra furti andati a segno e tentativi di furto si contano almeno una quindicina di casi in pochi giorni.

Il modus operandi è sempre lo stesso: i ladri, notte tempo e con i proprietari all’interno delle case che dormono, forzano qualche finestra, entrano nella abitazione e portano via soldi e gioielli.