A fuoco cataste di legna: intervento dei Vigili del Fuoco nel fasanese

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale

FASANO – Un incendio ha tenute impegnate diverse squadre di Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, intervenute nei pressi di un casolare ubicato in contrada Gravinella, nelle campagne fasanesi.

Ad andare a fuoco, per cause in corso di accertamento, fascine e cataste di legna che si trovavano nei pressi di un casolare. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Ostuni, in supporto delle quali è intervenuta anche una autobotte proveniente da Brindisi.

Sul posto è anche intervenuta la Polizia locale di Fasano.