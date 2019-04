Xylella, pubblicato il prontuario delle norme per il contrasto

Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Zaccaria

FASANO – È stato pubblicato, in accordo con le norme regionali in materia, il prontuario delle prescrizioni alle quali i proprietari di ulivi devono attenersi per contrastare la xylella. «Difendere il nostro oro, le olive, ed il nostro paesaggio unico al mondo – sottolinea il primo cittadino Zaccaria – è un dovere di tutti: la nostra Amministrazione sta dalla parte della scienza, senza riserve, e alla scienza abbiamo guardato per decidere cosa fare.

È necessario, da subito, compiere le operazioni sulla superficie dei terreni coltivati ad uliveto, per poi trattare gli alberi con gli insetticidi nell’ormai vicino mese di maggio ed anche a giugno. In estate bisognerà asportare i cosiddetti polloni, cioè i germogli che spuntano ai piedi dei tronchi. Infine, in inverno, potare con puntualità tutti gli alberi, come di consueto. Tutti i particolari sono disponibili sul manifesto che abbiamo pubblicato a cura dell’Amministrazione».

Sono previste sanzioni per chi non compie le operazioni prescritte, «ma sono certo – continua il sindaco – che non ce ne sarà bisogno: troppo prezioso per tutti noi è il patrimonio di bellezza e di produttività dei nostri ulivi per correre il rischio di fare un danno incalcolabile al territorio e all’economia di Fasano».