Viabilità per la gara ciclistica “Costa dei Trulli – Challenge giro di Puglia”

È prevista la sospensione temporanea della circolazione contestualmente al passaggio della carovana ciclistica, nonché l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati delle strade coinvolte dalla manifestazione

FASANO – Domani, venerdì 9 settembre, si svolgerà sul territorio del Comune di Fasano la gara ciclistica, di rilevo nazionale, denominata “Costa dei Trulli – Challenge giro di Puglia”.

La gara partirà alle ore 14.00 da Mola di Bari, transitando dai comuni di Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo, Cisternino, ed arriverà alle ore 18.00 circa a Fasano.

Domani, a partire dalle ore 14.00 e fino al termine della manifestazione, si dispone la sospensione temporanea della circolazione contestualmente al passaggio della carovana ciclistica nonché l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto autorizzati) su ambo i lati delle seguenti strade degli abitati di Fasano, Savelletri, Pozzo Faceto e Selva: Viale del Miracolo, Via degli Scavi, Viale Stazione, Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra il civico 198 e Via Roma, Via Roma, nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e Via Naz. dei Trulli, Via Naz. dei Trulli, Viale San Donato, Viale Nuovo e Viale del Leccio.

La chiusura del percorso al traffico veicolare, nel territorio di Fasano, sarà operata dai Carabinieri, dalla Polizia Locale, dal personale incaricato dall’organizzazione, ed avverrà orientativamente (a seconda dei tempi della gara stessa) tra le ore 16:00 e le ore 18:00.