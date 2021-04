Vaccini, ponte di Pasqua dedicato a caregiver e familiari conviventi di minori con disabilità

Si svolgerà nell’hub vaccinale di Conforama. Tutte le info per chi intende vaccinarsi

FASANO – È stata individuata dalla Regione Puglia e prevista per i giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica 4 lunedì 5 aprile, una sessione straordinaria di vaccinazioni dedicata a genitori, tutori, affidatari, caregiver e familiari conviventi di persone con disabilità grave ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3 minori di 16 anni (nate dopo il primo gennaio 2005).

Per Fasano la sede di vaccinazione sarà l’hub di Conforama. Le persone che intendono vaccinarsi devono avere maggiore età e non devono essere in condizione di fragilità. L’iniziativa è un’opportunità di vaccinazione ulteriore rispetto alla modalità già nota per questa categoria, ovvero la somministrazione da parte dei medici di medicina generale.

L’accesso è inoltre libero. Per evitare assembramenti le Aziende sanitarie locali (ASL) stabiliscono fasce orarie e modalità. Gli ingressi sono dunque scaglionati in base all’iniziale del cognome della persona con disabilità di cui ci si prende cura. Per la vaccinazione occorre portare con sé un documento d’identità valido, la tessera sanitaria e un documento che attesti la disabilità grave della persona assistita o in alternativa la dichiarazione sostitutiva, possibilmente già compilata. È consigliato anche stampare e compilare, se possibile, anche il modulo di consenso informato.

Questo il calendario dettagliato:

Domenica 4 aprile dalle 9 alle 12: cognome A-L

Domenica 4 aprile dalle 15.30 alle 18.30: cognome M-Z

Lunedì 5 aprile dalle 9 alle 12: cognome M-Z

Lunedì 5 aprile dalle 15.30 alle 18.30: cognome A-L

«Si tratta di una opportunità molto importante di protezione per persone con fragilità. Vaccinare i caregiver aumenta il livello di tutela dei soggetti fragili – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. L’invito che rivolgo è quello di cogliere questa possibilità che la Regione offre perché il vaccino è l’unica arma che può portarci a sconfiggere il virus e farci affrontare con maggiore serenità questo difficile momento. Le due giornate di vaccinazione straordinarie rappresentano il più bello degli auguri per l’atteso ritorno alla vita che più amiamo, auguri di “rinascita”».