Vaccini, domani è il turno dei 71 e 70enni. Domenica tocca ai 69enni

La campagna vaccinale prosegue anche nel fine settimana

FASANO – Anche in questo fine settimana, come specifica l’ASL di Brindisi, continueranno le vaccinazioni. In particolare, domani (sabato 17 aprile) è il turno dei cittadini nati nel 1950 e 1951 (71 e 70 anni di età), mentre domenica 18 verranno vaccinati i nati nel 1952 (69 anni). È possibile presentarsi con o senza prenotazione nei centri attivi sul territorio. Le vaccinazioni saranno con AstraZeneca, che è riservato a persone che non siano in condizione di estrema fragilità o disabilità grave. Per gli utenti con patologie, per i quali sono più indicati i vaccini Pfizer o Moderna, saranno riprogrammate altre giornate.

Il centro di Conforama sarà aperto domani e domenica dalle 9 alle 14.

Chi ha già effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, avrà un accesso prioritario nel giorno e nella fascia oraria programmati. Per gli over 80 e altre specifiche categorie in calendario per la prima o la seconda dose restano validi orari e centri indicati nella prenotazione.