“Si stanzino risorse per le imprese della ristorazione”: il grido d’allarme di un ristoratore fasanese

Lettera aperta di Michele Calabretti

FASANO – Il settore della ristorazione in ginocchio a causa delle emergenza Coronavirus. Da diverse settimane, infatti, i ristoranti in tutta Italia sono chiusi. Una situazione che sta determinando danni economici incalcolabili.

A riguardo riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera aperta di un noto ristoratore fasanese, Michele Calabretti.

“Sono ormai mesi che medici, infermieri e operatori sanitari continuano a operare senza sosta per assicurare le migliori cure ai pazienti colpiti da Covid-19.

Questa situazione di emergenza sanitaria ha generato innumerevoli ripercussioni sull’intera economia nazionale. Non è difficile immaginare quanti lavoratori e imprenditori si siano, di colpo, trovati in difficoltà.

La Regione Puglia in ambito turistico e ristorativo ha potuto registrare, negli ultimi anni, un trend positivo e in costante crescita ma questo settore a oggi risulta tra i più colpiti.

Gli operatori del settore alberghiero si trovano a non avere certezze. Non si ha contezza delle modalità di riapertura e neppure sull’andamento della stagione estiva 2020 ma non solo.

I vari decreti emanati dal Presidente del Consiglio hanno certamente delineato quali misure sarebbero state adottate rispetto al pagamento delle imposte e dei mutui per gli imprenditori più colpiti.

I provvedimenti finora adottati, però, non hanno dissolto i dubbi di molti ristoratori, che da un giorno all’altro hanno dovuto chiudere le porte delle loro attività, e che tutt’oggi si interrogano su come gestire le risorse deperibili presenti nelle proprie aziende.

Con il passare dei giorni e il protrarsi della quarantena tutti i prodotti in scadenza andranno inevitabilmente persi.

Danni economici di questo genere rappresentano un’ulteriore perdita che, attualmente, non trova spazio tra i temi affrontati dai tavoli istituzionali. Questa situazione non è ancora stata oggetto di valutazione da parte di nessun organo preposto.

Sarebbe necessario comprendere che il settore ristorativo è tra quelli più esposti e a rischio. A tal proposito sarebbe opportuno prevedere misure straordinarie che possano limitare i danni e che tengano conto delle ulteriori criticità e perdite economiche che il comparto ristorativo si trova a dover affrontare.

Comprendere che gli aiuti già stanziati per le attività non sono sufficienti a coprire le spese aggiuntive, derivanti dalla deperibilità dei prodotti, sarebbe necessario. Altrettanto necessario, e urgente, sarebbe introdurre misure economiche, dedicate e straordinarie, a sostegno di queste imprese.”

Michele Calabretti, ristoratore locale.