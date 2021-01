RT minore di 1, la Puglia verso la zona gialla da lunedì

In arrivo l’ordinanza del Ministero della Salute. La Puglia dovrebbe confermarsi zona gialla

FASANO – A partire da lunedì 11 gennaio la Puglia dobrebbe ritornare in zona gialla, con ordinanza del Ministero della Salute. La Puglia ha un indice RT compreso fra 0,96 e 1,03 pertanto si colloca in una fascia a basso rischio. Resta attivo il coprifuoco dalle 22 alle 5, mentre i ristoranti riapriranno a pranzo e fino alle 18, dopo la quale sarà garantita la consegna da asporto e a domicilio.

Inoltre nessuna regione risulta essere in zona rossa mentre 5 regioni si collocano in fascia arancione. Ricordiamo invece che domani e domenica tutta l’Italia sarà in zona arancione.