Rifiuti, sospeso anche domani il ritiro dell’umido. Zaccaria: «Pressing sulla Regione»

Una situazione che comincia a diventare ingestibile. L’ira del sindaco

Fanno sapere da Palazzo di Città che la Regione Puglia non ha ancora sbloccato la situazione relativa ai rifiuti umidi: pertanto anche domani, giovedì 6 giugno, a Fasano verrà raccolta soltanto la carta.

«Siamo molto contrariati per quello che sta avvenendo – dichiara il sindaco Francesco Zaccaria – e continueremo a pressare la Regione per una soluzione nei tempi più stretti. Né Fasano né tutti gli altri Comuni interessati possono sopportare questo problema, che si va facendo di ora in ora più imbarazzante: i cittadini pagano e hanno diritto a servizi puntuali ed efficienti.»