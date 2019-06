Rifiuti, il presidente Emiliano ha firmato l’ordinanza. Riprende la raccolta

Scongiurata quella che stava per diventare una vera e propria emergenza

FASANO – Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha pochi minuti fa firmato l’ordinanza per sbloccare la situazione relativa alla raccolta dei rifiuti organici.



Da domani dunque, venerdì 7 giugno, riprende regolarmente la raccolta dei rifiuti umidi. L’Agenzia regionale competente ha reperito siti alternativi per il conferimento dell’organico e la situazione può così tornare alla normalità.



«Restiamo tuttavia vigili – afferma il sindaco, Francesco Zaccaria – perché il maggior costo delle spese di trasporto non deve ricadere sui cittadini: anzi, la Ta.Ri. deve continuare a scendere. La Regione ha promesso ai Comuni interessati compensazioni per non gravare sui contribuenti, ma non basta: è necessario accelerare la realizzazione dei nuovi impianti previsti dalla Regione per non dover stare sempre col fiato sospeso. Oltre al decoro e all’igiene da assicurare ai residenti siamo un Comune turistico e, soprattutto d’estate, di decoro e di igiene i fasanesi vivono».