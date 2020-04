Riaprono i cimiteri di Fasano ma in uno stato a dir poco indecoroso

Non si è pensato ad una ripulitura in vista delle possibili riaperture. Ed ecco come si presentano ai primi visitatori

FASANO – Un amministratore della cosa pubblica a volte deve avere anche il coraggio di fare scelte impopolari. La questione riapertura cimiteri, chiusi da diverse settimane a seguito della emergenza Covid-19, aveva sollevato polemiche a Fasano come in tutti gli altri comuni della Puglia, ed è stata risolta l’altro ieri da una ordinanza del presidente della Regione Puglia Emiliano che ne ha disposto la possibilità di riapertura a partire da ieri.

Chi però, da settimane soprattutto sui social, ha chiesto insistentemente di riaprire questi luoghi sacri, se da un lato ieri mattina ha potuto raggiungere il camposanto cittadino come quello delle frazioni di Pezze di Greco e Montalbano per portare un fiore ai propri cari, dall’altro lato non ha potuto che constatare lo stato di degrado in cui versano i cimiteri fasanesi.

Si perde il conto delle segnalazioni di cittadini, che erano a dir poco arrabbiati, giunte ieri alla nostra redazione, ma anche e soprattutto al comando della Polizia locale. Cittadini che lamentavano uno stato a dir poco pietoso dei viali cimiteriali, dei campi di inumazione, delle fontane e di tutti gli spazi pubblici.

Forse sarebbe stato più logico da parte del Comune fare la scelta impopolare di non riaprire subito i cimiteri ma di farlo dopo aver provveduto alla ripulitura dell’erba e dei rifiuti, come anche alla bonifica di tutti e tre i cimiteri, magari affidando il servizio ad una ditta esterna in via d’emergenza. Oppure si sarebbero dovuti pianificare dei sopralluoghi proprio in vista delle riaperture, visto che prima o poi a ciò si sarebbe arrivati, e si sarebbero dovuti eseguire lavori di ripulitura e bonifica per tempo.

La speranza è che da oggi chi di competenza provveda a ridare dignità ai defunti fasanesi. Perché va bene riprenderci un po’ di normalità, ma se deve essere questo il modo va bene anche attendere altre 48 ore per una degna pulizia.

Perché nella vegetazione, è bene sottolinearlo, si sono perse persino le croci delle tombe (e la dignità dei defunti).