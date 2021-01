Report Covid: 76 i contagiati a Fasano al 3 gennaio

Oggi in provincia di Brindisi registrati 88 casi e un decesso

BRINDISI – Sono 76 i fasanesi contagiati da Covid alla data del 3 gennaio. È quanto si evince dal report della Asl di Brindisi aggiornato al 3 gennaio scorso diffuso poco fa.

Alla data del 3 gennaio 2021 in provincia di Brindisi risultano positivi 975 soggetti, di cui 522 donne (53,5%), e 453 uomini (46,5%) con età mediana di 46 anni.

I fattori di rischio per cui è stato predisposto il tampone sono: “sospetto di caso” 478(49%), “contatto con caso accertato” 372 (38,2%), “screening” 68 casi (7%), “rientro da area a rischio” 10 (1%) e “soggetto in Rssa”2 (0,2%). In 45 casi (4,6%) il fattore di rischio non è definito. L’ultimo aggiornamento sullo stato di salute dei positivi attuali descrive 519 (53,2%) soggetti asintomatici, 366 (34,5%) paucisintomatici, 64 (6,6%) con sintomatologia lieve, 15 (1,5%) con quadro severo, 2 (0,2%) critici e 32 (3,3%) in fase di guarigione. Per 7soggetti (0,7%) il dato non è noto.

Per quanto riguarda la distribuzione per Comune i positivi sono 368 a Brindisi, 76 a Fasano, 75 a Francavilla Fontana, 74 a Oria,60 a Mesagne, 55 a Torre Santa Susanna, 50 a Ostuni, 42 a Ceglie Messapica, 35 a San Vito dei Normanni, 29 a Latiano, 17 a San Pancrazio Salentino, 15 a Erchie, 14 a Villa Castelli,13 a San Michele Salentino, 13 a San Pietro Vernotico, 12 a San Donaci, 8a Carovigno,8 a Cisternino, 8 a Torchiarolo, 3 a Cellino San Marco. I Comuni della provincia di Brindisi con i maggiori valori di incidenza cumulativa sono, nell’ordine, Villa Castelli, Francavilla Fontana, Brindisi, Torre Santa Susanna, San Michele Salentino, Oria.

Intanto i dati di oggi per provincia diffusi dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano parlano di 1.081 casi positivi su 10273 test eseguiti.

Di questi 386 casi sono in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia BAT, 109 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Oggi, inoltre, ssno stati registrati 14 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto.