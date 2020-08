Regione Puglia, da oggi mascherina obbligatoria anche all’aperto

Nuova ordinanza del presidente Emiliano. Obbligo di mascherina anche nelle discoteche e quarantena obbligatoria per i rientri da Malta, Grecia e Spagna

FASANO – Nuova ordinanza della Regione Puglia per contrastare la diffusione del Coronavirus: obbligo di mascherine anche all’aperto (se non è possibile rispettare il distanziamento sociale) e in discoteca.

La notizia arriva dopo la decisione del governatore Michele Emiliano di quarantena obbligatoria per chi rientra da Spagna, Malta e Grecia, e risulta essere stato a stretto contatto con persone positive al Coronavirus. Potranno essere riammessi in comunità, prima dei 14 giorni, coloro che eseguono il test del tampone con esito negativo.

A partire da oggi quindi, giovedì 13 agosto, sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto quando non è possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri sulla pista da ballo e di 1 metro nelle altre zone dei locali.

Sarà obbligo degli esercenti, rilevare la temepratura corporea all’ingresso dei locali, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°, oltre a fornire adeguata informazione sulle misure di prevenzione, “sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione”.