Questa sera torna Radio Diaconia con “Eccetera, Eccetera…”

Si parlerà di Covid-19, turismo, comunicazione istituzionale e del nuovo DPCM

FASANO – Torna il settimanale appuntamento con “Eccetera eccetera…” per approfondire i temi di questo momento delicato ed importante per tutti noi, in attesa del ritorno alla vita che abbiamo parcheggiato qualche settimana fa per combattere un mostro chiamato Covid-19.

Nella puntata di oggi 28 aprile si parlerà di comunicazione istituzionale e nuove leadership con Dino Amenduni, docente universitario ed esperto di comunicazione politica ed elettorale dell’agenzia Proforma. Ancora uno sguardo al mondo della cultura con attenzione particolare al mondo del teatro, uno dei settori decisamente più colpito del mondo dello spettacolo. Ne parlerà Carmelo Grassi, componente del Consiglio Superiore dello Spettacolo e presidente ARTI (Associazione reti teatrali italiane). La chiacchierata serale proseguirà entrando nei ristoranti d’Italia con un particolare sguardo verso la nostra Puglia. Un settore che certamente pagherà un prezzo carissimo dopo questi mesi di stop e di paura. Prospettive, numeri e idee di una lontana e incerta ripresa di questo fondamentale settore del nostro turismo: ne parlerà il presidente Unione Cuochi Regione Puglia (FIC), Salvatore Turturo.

Si chiuderà l’appuntamento settimanale con gli aggiornamenti del sindaco Francesco Zaccaria che spiegherà anche gli effetti del nuovo DPCM.

Appuntamento quindi alle ore 20.05 con una nuova puntata in diretta di “Eccetera eccetera”, in compagnia di Angelica Sicilia, Michele Cavallo, Beniamino Attoma Pepe e Oronzo Rubino. Il rotocalco di Radio Diaconia InBlu in diretta radio, che potete seguire anche sulla vostra smart tv tramite il canale Youtube www.youtube.it/radiodiaconia su Facebook, Youtube e streaming radio.