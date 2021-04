Puglia in zona arancione, riaprono da oggi i mercati settimanali

Da oggi riaprono anche i negozi a Fasano

FASANO – Con la nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, la Puglia da oggi, lunedì 26 aprile, abbandona la colorazione rossa e passa in zona arancione, permettendo la riapertura dei mercati settimanali.

Mentre bar e ristoranti rimangono chiusi al pubblico, come in zona rossa, e possono lavorare solo con i servizi di asporto e consegna a domicilio, in zona arancione sono aperti i negozi. Chiaramente questi ultimi dovranno sempre rispettare tutte le regole anti-contagio, quindi con limitazioni agli ingressi e con l’obbligo di utilizzare la mascherina, ad esempio: ma le attività commerciali potranno riaprire.

«Finalmente si riparte – commenta l’assessore alle attività produttive Luana Amati – dopo un difficile periodo che ha visto buona parte delle attività produttive chiuse con le note e inevitabili difficoltà. Da oggi, infatti, i cittadini potranno nuovamente fruire di tutti i beni ed i servizi offerti dalle diverse attività commerciali.

A cominciare da Montalbano, nella giornata odierna e a seguire mercoledì a Fasano e venerdì a Pezze di Greco, riapriranno regolarmente anche i mercati assicurando così pure agli ambulanti duramente colpiti dalla pandemia al pari di centri commerciali, gioiellerie, abbigliamento, calzature, parrucchieri ed estetiste la possibilità di una proficua ripresa».

«A tutti esprimo la mia sempre viva vicinanza – prosegue l’assessore Amati – unitamente all’augurio di buon lavoro. Nella speranza che mai più vi siano interruzioni e nella consapevolezza che la pandemia non è ancora sconfitta tengo a ricordare che ognuno di noi, in questa nuova fase, dovrà fare la propria parte rispettando le regole e mantenendo comportamenti prudenti a tutela della propria ed altrui salute».