Protezione civile: a breve entrerà in funzione nel fasanese il Presidio Operativo regionale

Approvata nei giorni scorsi la delibera regionale che attiva la struttura

MONTALBANO – La struttura operativa territoriale di Protezione civile, che è stata realizzata dalla Regione Puglia nei mesi scorsi a Montalbano presso la ex scuola elementare di via Teano, e fino al giugno scorso in stato di abbandono da ormai oltre un decennio, a breve entrerà in funzione.

La giunta regionale ha attivato formalmente sul territorio regionale 5 Presidi Logistici Operativi Territoriali di Protezione civile, di cui uno sarà attivato sul territorio di Fasano ed avrà competenza regionale.

I lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile sono partiti a fine giugno dello scorso anno e sono terminati da qualche mese, ed hanno di fatto trasformato l’immobile facendolo diventare il fiore all’occhiello del sistema di Protezione civile regionale.

Da luogo di degrado a centro operativo di pronto intervento che avrà competenza sull’intero territorio provinciale. All’interno sono stati realizzati vari ambienti, quali uffici, sala operativa, sala formazione, sala radio, magazzino, foresteria e cucina. Oltre 1000 metri quadrati distribuiti in un edificio su due piani per un reparto operativo della Protezione civile regionale.

L’intervento posto in essere dalla Regione Puglia a Montalbano, grazie alla disponibilità del Comune di Fasano che ha concesso l’immobile per 9 anni, ha permesso di recuperare una struttura che si trovava in stato di abbandono da un decennio, di riqualificarla e di destinarla ad un importante servizio di presidio per la sicurezza del territorio.

Lunedì scorso la giunta regionale ha approvato una specifica delibera con la quale istituisce e attiva in Puglia queste strutture operative territoriali di Protezione civile che hanno competenza a livello provinciale.

Sono in corso le ultime procedure burocratiche e tra qualche giorno la struttura entrerà in funzione e diventerà ufficialmente il “Presidio Logistico Operativo Territoriale” della Protezione civile della Regione Puglia in provincia di Brindisi, presso il quale saranno dislocati mezzi e attrezzature, oltre che uomini, per far fronte inizialmente alla campagna anti-incendio boschivo della estate ormai prossima e poi a seguire le criticità e le emergenze che dovessero verificarsi sul territorio.

La giunta regionale, oltre alla struttura di Montalbano, ha attivato, sempre con la delibera di lunedì scorso, altri presidi simili in Puglia a Foggia, Barletta, Polignano a Mare e Castellaneta Marina.