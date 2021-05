Prestigiosa conquista per l’allievo Renè Fiorella della scuola di danza “New Pax De Deux”

L’allievo ha superato le due selezioni per entrare a far parte, da settembre, della prestigiosa università svizzera di danza contemporanea “ZHdk Dance” / LE FOTO

FASANO – Con il ritorno alla quasi normalità, arriva un prestigioso riconoscimento per la scuola di danza fasanese “New Pas De Deux”. L’allievo ostunese Renè Fiorella ha superato le due selezioni per entrare a far parte, da settembre, della prestigiosa università svizzera di danza contemporanea “ZHdk Dance”. Qualche giorno fa è arrivata la straordinaria notizia dell’ammissione, a distanza di poco tempo dal passaggio nella prima audizione, tenutasi (per ovvi motivi pandemici) online, anziché come previsto inizialmente a Livorno, in Toscana.

L’approccio alla danza contemporanea presso la “ZHdk Dance” si sposa con la tradizione della danza accademica (compreso il balletto classico) e richiede un livello molto alto di conoscenza e abilità. L’obiettivo centrale della formazione erogata è sviluppare le capacità tecniche e la sensibilità artistica dei futuri ballerini. Gli studenti acquisiscono familiarità con vari stili di danza contemporanea e sono in grado di muoversi in modo flessibile tra di loro. La “ZHdk Dance” offre successivamente sbocchi lavorativi come ballerini freelance o nell’ambito di impegni con compagnie indipendenti o in compagnie nei teatri.

Durante i mesi scorsi, nonostante la chiusura della scuola di danza in presenza, i maestri Antonio Aguila Carralero e Rosa Cariulo (titolari e direttori artistici della “New Pas de deux”) hanno tenuto lezioni online per gli allievi più grandicelli e, tra questi, ovviamente c’era Renè Fiorella. In questo periodo ha lavorato tantissimo per ottenere l’ingresso nell’università svizzera: la prima selezione consisteva nella realizzazione di un video introdotto da una breve presentazione, in una lezione di danza classica alla sbarra e in una coreografia di danza contemporanea dal titolo “Yo Conmigo”. Superata questa prova lo scorso 22 maggio, il 19enne ostunese si è sottoposto ad una intervista (rigorosamente in lingua inglese) attraverso la quale la commissione e il direttore della “ZHdk Dance” ponevano domande di vario genere, anche di cultura generale. Renè Fiorella ha così superato anche questa selezione, entrando quindi a far parte dell’università di danza contemporanea di Zurigo.

«Renè Fiorella – afferma – è un sogno che è diventato realtà. Sono pronto ad intraprendere una nuova fase che mi consentirà di uscire dal mio amato microcosmo, per esplodere nel macrocosmo della danza, della vita. Durante l’intervista con la commissione esaminatrice, l’emozione era forte. La cosa che più mi ha impressionato è stata la loro modalità di approccio: così libera, creativa, ma allo stesso tempo precisa ed inquadrata. Dopo un periodo di attesa e suspance, la notizia è giunta propizia, accolta da una gioia immensa. Non vedo l’ora di cominciare perché ora inizia la vera sfida! Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto ed in particolare ai miei Maestri Antonio Aguila Carralero e Rosa Cariulo, che mi hanno guidato fino a questo momento così importante, e che hanno sempre creduto in me».

Questa notizia, quindi, capita in contemporanea alla riapertura al pubblico delle scuole di danza. La “New Pas De Deux” di via Nazionale dei Trulli 108/G a Fasano, torna – con i suoi maestri – ad insegnare danza ai suoi allievi, dopo oltre un anno di inattività, eccezion fatta per alcuni pochi mesi estivi dello scorso anno durante i quali c’è stato il passaggio di consegne con la vecchia proprietà. «Siamo pronti a rimboccarci le maniche» fanno sapere Antonio Aguila Carralero e Rosa Cariulo, «e a dare ad altri nostri allievi la possibilità di realizzare i propri sogni».