Prelievi al PTA di Fasano, Scianaro: «Si processino i campioni biologici al San Giacomo di Monopoli»

La richiesta, fatta al sindaco, è quella di non trasportare più i campioni al Perrino di Brindisi per evitare attese. Depositata una mozione

FASANO – In un comunicato stampa, il consigliere comunale Antonio Scianaro ha fatto una richiesta al consiglio comunale e al sindaco di Fasano Francesco Zaccaria perché i campioni biologici prelevati al PTA di Fasano non siano più processati al Perrino di Brindisi, ma all’ospedale San Giacomo di Monopoli.

La richiesta giunge anche a seguito delle continue lamentele di tanti cittadini per le lunghe liste d’attesa presenti presso il Centro Prelievi del PTA di Fasano, con tempi ormai superiori ai quarantacinque giorni di attesa, anche per l’espletamento di semplici esami ematochimici. Inoltre gli stessi, secondo Scianaro, sono costretti a spostarsi personalmente presso il CUP di Monopoli, per veder soddisfatta anche la più banale richiesta, determinando anche un sovraccarico di utenza in questo particolare momento di emergenza COVID, presso lo stesso sportello CUP di Monopoli.

“Nell’ottica del miglioramento e della razionalizzazione dei Servizi – si legge nella nota inviata da Scianaro -, oltre che del contenimento della spesa e della qualità delle prestazioni erogate, sarebbe opportuno che i campioni biologici vengano trasportati presso il Laboratorio Analisi dell’ospedale San Giacomo di Monopoli e non più presso il Laboratorio Analisi dell’ospedale Perrino di Brindisi. Questa nuova organizzazione determinerebbe una economia di circa 100 km al dì, con un risparmio di risorse economiche e tempo che potrebbe essere utilizzato a tutto vantaggio dell’utenza, determinando una più lunga apertura del centro prelievi, tale da determinare un aumento del numero delle prestazioni giornaliere con una stima di circa 3.000 accessi l’anno ed un notevole abbattimento delle liste d’attesa.

Vista la Delibera del Direttore Generale ASL Bari N. 1130 del 13 giugno 2017 recante come oggetto “Presa d’atto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 06 marzo 2017 tra la Regione Puglia, ASL BARI, ASL BR e il Comune di Fasano, per l’assistenza sanitaria alla popolazione del Comune di Fasano nell’ambito della Riorganizzazione delle attività territoriali e riconversione ospedali dismessi”, protocollo sottoscritto dallo stesso sindaco Zaccaria, si chiede al consiglio comunale e al Sindaco in qualità di componente della conferenza dei sindaci della ASL/BR, e di massima autorità sanitaria locale di sostenere, nell’ottica della razionalizzazione e del miglioramento dei servizi, oltre che del contenimento della spesa e della qualità delle prestazioni erogate, questa proposta.

I campioni biologici del Centro Prelievi del PTA di Fasano vengano dunque trasportati e processati presso il Laboratorio di Analisi del P.O. San Giacomo di Monopoli e non più presso il Laboratorio dell’Ospedale Perrino di Brindisi, così come da protocollo d’intesa ratificato attraverso la Delibera del 13 giugno 2017 che prevedeva il trasporto dei pazienti attraverso il 118 dei anche presso il San Giacomo di Monopoli.

La disponibilità del Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. di Monopoli a supportare tutta l’attività del Punto Prelievi del PTA di Fasano, è stata inoltrata contestualmente al Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia Dott. Vito Montanaro, al Direttore Generale ASL Bari Dott. Antonio Sanguedolce e al Direttore Generale ASL Brindisi Dott. Giuseppe Pasqualone.”