Polizia Locale di Fasano: rinnovato l’incarico al comandante Vella

Confermati per l’anno 2020 tutti i dirigenti comunali

FASANO – Con due decreti sindacali emessi il 7 gennaio scorso, il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha confermato per il 2020 gli incarichi ai dirigenti comunali ed al comandante della Polizia locale.

In particolare per il numero uno del Corpo di Polizia Locale – il commissario superiore Luigi Vella giunto a Fasano agli inizi di novembre dello scorso anno provenendo dal comando della Polizia locale di Ginosa e con esperienze maturate tra la Lombardia e il Veneto negli anni passati – il primo cittadino gli ha confermato per il 2020 l’incarico di comandante della Polizia Locale (che in un primo momento gli era stato conferito fino al 31 dicembre scorso) e di responsabile di servizio. Il tutto anche alla luce dell’esito della procedura di mobilità volontaria che era stata indetta a dicembre scorso dal Comune di Fasano e alla quale vi avevano partecipato in due, tra cui proprio il comandante Vella.

Tutto confermato anche sul fronte della macchina amministrativa di palazzo di città. Zaccaria, infatti, con decreto numero 1 del 7 gennaio scorso ha confermato per il 2020 l’incarico di dirigente del settore lavori pubblici a Rosa Belfiore, di dirigente del settore servizi a Giuseppe Carparelli, di dirigente del settore avvocatura a Ottavio Carparelli, di dirigente del settore supporto tecnico a Antonio Carrieri, di dirigente del settore risorse a Marisa Ruggiero, di dirigente del settore assistenza agli organi istituzionali, suap e patrimonio a Beba Caldarazzo, e di dirigente del settore urbanistica a Leonardo D’Adamo.