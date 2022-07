Piano Comunale delle Coste, Deleonardis: “Un percorso ad ostacoli, soliti proclami ma nulla di fatto”

Il consigliere lamenta l’impossibilità di accedere alla documentazione del nuovo Piano Coste

FASANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato reso dal rappresentante del gruppo consiliare Con Leonardo Deleonardis, nonché ex assessore al Demanio nella scorsa consiliatura ed attuale Presidente Provinciale della Federbalneari e dell’Associazione locale di promozione sociale “Attività Costiere”.

“Caro Sindaco, ieri mattina 4 luglio ho provato a recuperare dal sito web del Comune di Fasano la documentazione riguardante il Piano Comunale delle Coste ma, cliccando sul link indicato nella pagina dedicata, si viene reindirizzati ad una pagina web che riporta la seguente dicitura: “ERRORE. L’accesso alla risorsa non è più valido”.

Al momento dunque i cittadini interessati non possono consultare il Piano per procedere alla presentazione delle osservazioni.

La fase di consultazione procede dunque come un percorso ad ostacoli: dapprima l’inopportuno avvio della fase delle osservazioni durante la stagione estiva, poi la durata limitata della fase di consultazione (peraltro non allineata a quella prevista dalla procedura di VAS che dura sessanta giorni) ed in ultimo l’impossibilità di accedere alla documentazione.

Ma tutto ciò in verità non mi sorprende. È il solito modo con cui questa Amministrazione porta avanti i processi di partecipazione: solo proclami ma nella sostanza nulla di concreto.

Immagino che anche questa volta il Sindaco non abbia alcuna responsabilità e che la colpa sia degli Uffici. Visto pertanto che a tre settimane dall’adozione del Piano non è possibile accedere alla documentazione dello stesso e preso atto delle analoghe richieste formulate dalle associazioni di categoria, rinnovo l’invito a prorogare il termine di presentazione delle osservazioni del PCC chiedendo personalmente al Sindaco, sia come rappresentante della Federbalneari e dell’Associazione locale di promozione sociale “Attività Costiere” che come Consigliere Comunale, un’assunzione di responsabilità politica.

Protocollerò una mozione per il prossimo Consiglio Comunale in quanto ritengo che questo sia il momento per la politica di dimostrare che intende realmente partecipare alle scelte del Piano, senza nascondersi dietro formalismi che lasciano il tempo che trovano. Non esiste alcun espresso divieto di prevedere una durata per la presentazione delle osservazioni che vada oltre il termine previsto dalla legge, che deve essere considerato un termine minimo e non massimo”.