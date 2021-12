Pari Opportunità: al via un sondaggio promosso da Provincia e recepito dal Comune di Fasano

L’indagine è rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende private.



FASANO – Una indagine sul bilanciamento di genere e pari opportunità nel mondo del lavoro per fotografare la situazione attuale e promuovere una cultura inclusiva nei contesti aziendali. Una analisi delle buone prassi, ma anche una occasione per rilevare le criticità e consentire interventi mirati.

È il sondaggio promosso dall’ufficio della consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Fasano e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

L’indagine è rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende private esistenti sul territorio della Provincia di Brindisi.

«Il sondaggio sarà uno strumento utilissimo – dice il sindaco Francesco Zaccaria – perché ci consentirà di comprendere la situazione lavorativa delle donne nelle aziende dei nostri territori e quanta strada c’è ancora da fare in termini di pari opportunità e riconoscimento dei diritti. Un tema, questo, molto caro alla nostra amministrazione che, grazie anche all’assessorato dedicato alla questione, è da sempre impegnata nella effettiva concretizzazione di una cultura inclusiva in cui non esistano differenze tra donne e uomini di fronte al talento e alle competenze, ma ciascuno possa essere valutato e valorizzato per quello che vale come persona e per professionalità, non per il genere di appartenenza».

«Promuovere iniziative di questa tipo è fondamentale – dice l’assessore alle Pari Opportunità Cinzia Caroli – , penso in particolare alle giovani donne che si affacciano nel mondo del lavoro, ragazze preparatissime che purtroppo ancora oggi spesso si trovano ad affrontare innumerevoli ostacoli o disagi ascrivibili al genere. La sensibilità su questi temi deve restare alta ed è dovere delle amministrazioni occuparsi di questi argomenti. Ringrazio il Consigliere Donato Marino per la sensibilità e la preziosa collaborazione nell’ambito di questa pregevole iniziativa che vede il Comune di Fasano affianco alle donne e contro qualsiasi discriminazione di genere. Ci auguriamo che il questionario, semplice nella sua compilazione e prezioso per i dati che può fornire, sia compilato da un gran numero di donne in modo da avere una fotografia completa e nitida della situazione sul nostro territorio».



Le lavoratrici e i lavoratori interessate/i possono partecipare all’indagine compilando, entro il 20 dicembre 2021, il questionario disponibile al seguente link:https://sondaggi.provincia.brindisi.it/index.php/766388?lang=it