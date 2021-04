Oggi torna GoLive: la crisi del settore ristorativo verso le riaperture

Oggi pomeriggio, alle 16, interverranno il presidente di Confcommercio Fasano, Donato Pistola, e molti gestori di attività di somministrazione

FASANO – Il Governo Draghi ha cominciato, da ieri, a parlare di prime riaperture. Tra le attività che spingono maggiormente per la ripresa ci sono quelle della ristorazione, ormai costrette da settimane (da oltre un anno) a totali o parziali chiusure, con il guadagno legato solo al domicilio e all’asporto. Il presidente del Consiglio dei Ministri ha indicato il 26 aprile la data per la riapertura dei ristoranti, ma solo all’aperto e nelle zone gialle. La Puglia, vista l’attuale situazione, dovrà attendere ancora un bel po’.

Per parlare di questo e della mancanza di sostegni economici adatti, la redazione giornalistica di GoFasano incentrerà la sua puntata di GoLive alla crisi del settore ristorativo. Interverrà Donato Pistola, presidente della locale Confcommercio, e i gestori di molte attività fasanesi di ristorazione: Tommaso Zacheo (Pop84), Carlo Sgarbi (Il Fagiano), Carlo Cofano (Bloody Mary), Giancarlo Costanzo (Faso Cafè), Leo Cardone (Il principe del mare e B&B Le ginestre), Pietro Fovio (Ardecuore).

L’appuntamento, in diretta sulla pagina Facebook di GoFasano, è per questo pomeriggio alle ore 16. Sarà possibile, come al solito, porre anche delle domande.