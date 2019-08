Nuovo importante incarico per alto ufficiale dell’Arma nativo di Montalbano

A breve il capitano Angelo Zizzi sarà promosso maggiore

MONTALBANO – Nuovo prestigioso incarico per il capitano dei Carabinieri, Angelo Zizzi, nativo di Montalbano. Il capitano Zizzi nei giorni scorsi ha lasciato il comando della compagnia dei Carabinieri di Foligno per assumere, in vista della promozione al grado di maggiore, il comando della compagnia Carabinieri di Napoli-Poggioreale.

Nel corso del suo saluto alla presenza dei vertici dell’Arma provinciale e regionale, al capitano Zizzi è giunto il plauso per il significativo lavoro svolto presso la compagnia di Foligno. Un lavoro svolto con impegno, serietà e dedizione che lascerà il segno, frutto anche del garbo e dello stile oltre che della professionalità che da sempre contraddistinguono il capitano Zizzi. Doti che lo hanno fatto apprezzare dalla popolazione oltre che dai militari e dai suoi superiori.

Il capitano Zizzi era giunto a Foligno nel giugno 2015, proveniente dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria. Per 4 anni Angelo Zizzi ha guidato la compagnia di Foligno, da cui dipendono 9 comandi di stazione. Nel corso di questi 4 anni il capitano Zizzi si è distinto in importanti operazioni di servizio.

In vista proprio della imminente promozione al grado di maggiore, il Comando Generale dell’Arma lo ha destinato al comando della compagnia di Napoli-Poggioreale.