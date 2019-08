Niente Puglia Plastic Free per ora. Il Tar ferma la regione

Il Tar ha sospeso il provvedimento presentato dalla Regione

FASANO – Torna la plastica monouso sulle spiagge pugliesi. Il Tar ha infatti sospeso il provvedimento presentato dalla Regione Puglia riguardante “il primo stop alla plastica del genere in Italia”. L’utilizzo della plastica quindi sarà consentito ancora per un’altra estate, quella corrente.

Una sospensione scaturita dalla richiesta cautelare di alcune associazioni (Confida, Assobibe, Mineralacqua, Italgrob e Spinel Cafe) di produttori e distributori di bevande e prodotti da bar e che ha spostato l’udienza per discutere della questione al 19 febbraio 2020, come stabilito dal Tar.

La Regione Puglia con la propria ordinanza, in base a quanto dichiarato dai giudici amministrativi, aveva anticipato l’entrata in vigore di una Direttiva comunitaria di giugno ma che ha come termine di recepimento per gli Stati membri, il 3 luglio 2021. “La direttiva europea necessita di misure di recepimento – scrive il tribunale amministrativo – perché incide sulla tutela della concorrenza , nella parte in cui la disciplina impone le restrizioni al mercato dei prodotti monouso”.

Quindi la Puglia dovrà attendere il prossimo anno per essere totalmente Plastic Free.