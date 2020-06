Motociclista fasanese gravemente ferito in Basilicata. Ne parla Piazza Ciaia

Il settimanale fasanese sarà in edicola a partire da oggi

FASANO – Tragica uscita domenicale di bikers: in un incidente, avvenuto sulla statale 96, in Basilicata, è rimasto gravemente ferito un 59enne fasanese. Il motociclista – una persona molto conosciuta in città – è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è tutt’ora ricoverato.

E’ questa la notizia di apertura del numero di Piazza Ciaia che tra qualche ora arriverà in edicola.

I carabinieri hanno effettuato un controllo in un lido del Fasanese: il titolare è stato multato, pesantemente, perché non era in regola con le norme Covid.

Rampollo della cosiddetta Fasano bene è stato “beccato”, da una pattuglia dei carabinieri, con 21 grammi di “erba”. A casa i militi gli hanno trovato il kit del coltivatore in proprio di marijuana. E’ stato arrestato e poi rilasciato su ordine del pm di turno.

Toponomastica: nuove vie intitolate a fasanesi illustri. Piazza Ciaia “racconta” l’evento con un ampio foto servizio di Mario Rosato.

Nel numero di Piazza Ciaia di questa settimana c’è, tra le tante altre, la notizia di un automobilista che, martedì scorso, ha imboccato contromano via Monte Cannone. Fermato da una pattuglia dei carabinieri si è giustificato dicendo che aveva fretta di tornare a casa e non poteva certo aspettare che la situazione sulla statale 172 tornasse alla normalità. Si è “beccato” una super multa.