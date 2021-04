Mancati ristori, la categoria degli ambulanti martedì in protesta a Bari

Il sit-in di protesta si terrà martedì 6 nel capoluogo pugliese è parteciperanno anche gli operatori fasanesi

FASANO – Le Associazioni di Categoria C.A.R.I, GOIA Fenapi Puglia, Anva Confesercenti, UGL Terziario, Fivag Cisl, Associazione Libera Impresa e FIVA Confcommercio hanno organizzato un sit-in di protesta a Bari presso Piazzale Lorusso nella giornata di martedì 6 aprile alle ore 9 per manifestare contro le chiusure e contro i mancati ristori alla categoria.

“Cari colleghi ambulanti, siamo stanchi di questa situazione incresciosa che continua a ripetersi da oltre un anno e mette in ginocchio sempre di più le nostre attività – si legge in un comunicato congiunto delle associazioni -. Siamo sconcertati da quanto poco siamo considerati dalle istituzioni che in tutto questo tempo, oltre al danno di non farci vedere un euro, hanno dilaniato i nostri mercati imponendoci regole, spostando i mercati fuori città e addirittura in molti casi chiudendoli totalmente. È arrivato il momento di reagire, di far capire a chi siede su quelle poltrone che siamo il motore trainante di questa economia, che noi esistiamo e che ci siamo per batterci per il nostro diritto al lavoro.

Questa volta più che mai bisogna esserci. Saremo in tanti a far sentire il nostro dissenso a tutto questo. Per maggiori informazioni e organizzazioni contattate i vostri referenti di zona.”