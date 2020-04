Linee in tilt per richiedere i buoni spesa, il Comune potenzia il sistema

Il sindaco informa che sono state attivate altre cinque linee telefoniche

FASANO – Per far fronte alle numerosissime richieste pervenute sin dalle prime ore di questa mattina, il Comune di Fasano ha attivato nuovi numeri di telefono da chiamare per presentare l’istanza per i buoni-spesa messi a disposizione dei cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza “Coronavirus” con un finanziamento del Governo pari a 335 mila euro.

Resta comunque preferibile inviare le domande via mail, per una evasione più veloce, allegando il modulo scaricabile sul sito del Comune di Fasano.

Gli indirizzi sono i seguenti:

mail: merianacecere@comune.fasano.br.it

PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

I numeri di telefono da contattare per la compilazione delle domande (solo in caso non si disponga di indirizzo e-mail) sono i seguenti:

080-4394284

080-4394292

080-4394297

080-4394291

080-4394351

080-4394250

080-4394286

È possibile chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, e il giovedì anche dalle 16 alle 18.

Sarà possibile chiamare anche sabato 4 aprile dalle ore 9 alle ore 12.

In più, rimane comunque attiva la possibilità di chiedere i “pacchi viveri”, al numero 080-4394298 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.

Tutta la documentazione è scaricabile cliccando sul seguente link: http://www.comune.fasano.br.it/archivio3_notizie-e-comunicati_0_2597.html

«Abbiamo potenziato le linee telefoniche – sottolinea il sindaco – per permettervi di presentare velocemente la domanda: risponderemo a tutti, nessuno escluso, e valuteremo un ulteriore potenziamento se i sette numeri telefonici attualmente in funzione non saranno sufficienti.

Vi prego di non vanificare con comportamenti irresponsabili i sacrifici che tutti insieme abbiamo fatto per contenere il contagio da “coronavirus”.

Voglio ricordare a tutti che le norme che limitano drasticamente la possibilità di uscire di casa sono ancora in vigore, e coloro che hanno bisogno di fare domanda per i buoni spesa non devono uscire, ma scrivere alle e-mail o – se sprovvisti di posta elettronica – chiamare i numeri di telefono che abbiamo indicato.

Tutti coloro che hanno diritto ai buoni spesa li riceveranno in breve tempo, nel rispetto delle indicazioni che vi sono state date».