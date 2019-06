Linea bus Fasano-Savelletri prolungata sino all’Acquapark Egnazia

Servizio nell’ottica dello snellimento del traffico veicolare e in chiave ecologica

FASANO – Visto l’ormai imminente avvio della bella stagione l’amministrazione, anche quest’anno, ha fatto partite un servizio di Trasporto Pubblico Locale integrativocon il prolungamento della linea Fasano-Savelletri nelle giornate festive sino al parco di divertimenti denominato “Acquapark Egnazia”.

Tale integrazione, che è stato possibile attuare grazie alla collaborazione con la società privata “LEO 3000”, in forza di un Accordo Programmatico sottoscritto tra le parti, innalza il livello di efficienza ed efficacia del servizio di trasporto pubblico Locale (TPL) del Comune di Fasano in chiave turistica.

L’investimento che l’amministrazione fa va visto nell’ottica dello snellimento del traffico veicolare e dunque anche in chiave ecologica.

A partire da domenica 16 giugno 2019 e fino al 8 settembre 2019, tutti i giorni festivi, sono state istituite n. 4 corse giornaliere che collegano Fasano città con Savelletri e con tutta la costa a nord del nostro borgo marinaro sino all’ingresso del parco divertimenti.

Al mattino ed all’ora di pranzo, nel primo pomeriggio ed all’orario di chiusura, nei giorni festivi, ci sarà sempre un autobus che trasporterà comodamente da e per la costa i cittadini fasanesi ed i turisti che vorranno godere di una giornata all’insegna del divertimento.

Un altro tassello importante per attuare l’attività di efficientamento e di razionalizzazione che il Comune di Fasano ha avviato su indicazione della Regione Puglia grazie anche alla fattiva e concreta collaborazione dell’azienda che gestisce il noto parco divertimenti ACQUAPARK.