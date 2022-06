Libri di testo, al via da domani le domande per l’anno scolastico 2022/2023 

Al via la procedura online con scadenza il 29 luglio

FASANO – C’è tempo fino al 29 luglio 2022 (ore 12) per presentare domanda al bando per accedere al bonus relativo all’anno scolastico 2022/2033 per la fornitura gratuita dei libri di testo e sussidi didattici.

Sarà possibile presentare la propria istanza dalle ore 12:00 di domani, 16 giugno, unicamente per via telematica attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it accedendo al portale alternativamente tramite SPID (accesso tramite identità digitale), CIE (carta di Identità Elettronica), CNS (TS-CNS) (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria).

Possono presentare istanza di accesso al beneficio gli studenti e le studentesse o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela /curatela, che abbiano un livello di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94, attestato da una certificazione in corso di validità.

Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati sull’ISEE direttamente dalla Banca dati dell’INPS, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE valida.

«In caso di accoglimento della domanda di sussidio – dice l’assessore all’istruzione Martucci – le famiglie interessate riceveranno un “buono libro”, il cui valore viene determinato secondo delle apposite tabelle regionali, da spendere presso le librerie convenzionate del territorio di Fasano. La domanda va presentata esclusivamente on-line e, pertanto, invito tutti coloro che dovessero averne bisogno a chiedere supporto nella compilazione dell’istanza per non perdere questa importante opportunità».